La Juventus riflette in ottica calciomercato anche per quanto riguarda giovani talenti per il futuro: occhi sul gioiello del Barcellona

Clima teso in casa Juventus. I bianconeri erano chiamati a portare a casa i tre punti contro la Fiorentina, anche per ‘vendicare’ il clamoroso 0-3 dell’andata. Ma gli uomini di Pirlo non sono riusciti a ribaltare il risultato dopo il rigore siglato da Vlahovic a metà della prima frazione di gioco e il punteggio si è chiuso sul punteggio di 1-1. L’obiettivo Champions League, quindi, si complica ulteriormente, a sole cinque giornate dalla fine del campionato. La situazione spinge la società a riflettere in sede di calciomercato per quanto riguarda interventi nella rosa. Si prospetta un’estate infuocata per la ‘Vecchia Signora’, che prosegue la ricerca di grandi colpi per ripartire subito col piede giusto. Occhio, però, anche ai giovani talenti in ottica futuro.

Calciomercato Juventus, occhi sul talento del Barcellona: corsa a tre in Europa

Diversi elementi della Juventus sono in bilico in vista della prossima stagione. Aumentano, inoltre, i dubbi riguardo al futuro di Andrea Pirlo. Il tecnico è stata una scelta ponderata della società, ma al suo comando la squadra ha raccolto probabilmente la peggiore annata da diversi anni a questa parte. Considerando la sua pochissima esperienza come allenatore, possibile un cambio della guardia in panchina. Bisognerà pensare, però, anche ad alcuni colpi in entrata.

La società, in questo senso, riflette anche in ottica futuro, cercando opportunità anche sul fronte giovani. In particolare, stando a quanto riferisce ‘Marca’, Paratici avrebbe messo gli occhi su un talento di proprietà del Barcellona. Si tratta di Konrad de la Fuente, attaccante statunitense che si sta mettendo in mostra con la squadra B dei blaugrana. Si è reso protagonista di 5 gol e 4 assist in 22 partite stagionali. Koeman lo ha anche fatto esordire in prima squadra in Champions League e in Coppa del Re. Il suo ruolo naturale è l’ala sinistra, ma all’occorrenza può spostarsi anche sulla fascia destra.

I suoi numeri che attirano inevitabilmente l’interesse di molti club. I bianconeri, infatti, dovranno fare molta attenzione alla forte concorrenza per il classe 2001. Sulle sue tracce ci sarebbero anche PSG e Manchester City. Il contratto del 19enne è in scadenza a giugno 2022, ma nell’accordo è presente un’opzione per altri due anni. Vedremo chi la spunterà per il talento del Barcellona, con la Juve che non perde di vista occasioni per il futuro.

Emanuele Tavano