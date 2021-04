Juventus e Inter potrebbero essere ostacolati nelle loro operazioni di mercato dal Liverpool: i ‘Reds’ su due obiettivi delle italiane









Il Liverpool sulla strada delle italiane. Juventus e Inter dovranno fare i conti con le voglie di Klopp nel prossimo calciomercato estivo. L’addio di Wijnaldum a zero, visto il mancato rinnovo di contratto, apre la caccia ad almeno un altro centrocampista che possa non far sentire la partenza dell’olandese. Il ‘Daily Star’ elenca i nomi degli obiettivi che Klopp avrebbe per la prossima stagione e in due casi le strade del club inglese andrebbero ad incrociarsi con quelle delle italiane. In particolare i ‘Reds’ pensano a Houssem Aouar del Lione: il centrocampista transalpino è da tempo un obiettivo della Juventus che in estate, piazzamento Champions permettendo, potrebbero andare all’assalto del 22enne di origini algerine. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter e Juventus, il Liverpool non molla De Paul

Ma non c’è solo Aouar per il Liverpool. Come si legge sul ‘Daily Star’ tra i sei calciatori messi sul taccuino della dirigenza dei ‘Reds’ c’è anche Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino piace da tempo ad Inter e Juventus e in estate potrebbe lasciare l’Udinese. Per l’addio però serve un’offerta importante con i friulani che chiedono 35 milioni di euro per cedere il loro numero 10.

Nella lista di Klopp compaiono anche altri quattro calciatori: si parte da Jude Bellingham del Borussia Dortmund e si passa a Yves Bissouma del Brighton e Sander Berge dello Sheffield, arrivando a Florian Neuhaus del Borussia Moenchangladbach.