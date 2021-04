Tutti pazzi per Emil Audero. Il portiere della Sampdoria sta vivendo un’ottima annata e diverse big italiane, e non solo, lo osservano per il futuro

La scuola italiana di portieri si conferma tra le migliori al mondo, continuando a sfornare talenti in grado di conquistare le luci della ribalta in breve tempo. In particolare la Serie A di quest’anno ha messo in evidenza anche la qualità di Emil Audero, ex Juventus che sta facendo benissimo alla Sampdoria. Un exploit tanto fragoroso da aver attirato proprio le mire dei maggiori club italiani, e non solo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio eccellente | Offerta ‘folle’ per l’erede

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro Martinez può dire addio | Top in attacco e triplo colpo

Calciomercato Juventus e Inter, sfida per Audero: piace a tutte le big

Continuano i rumors di mercato attorno al nome di Emil Audero, che come sottolineato dal ‘Secolo XIX’ avrebbe scatenato su di se le sirene di tanti top club italiani tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma ed anche PSG all’estero. La Samp pregusta già la plusvalenza, mentre le voci sui tanti top club non conoscono sosta. La Juventus nello specifico qualora dovesse prenderlo come vice Szczesny riempirebbe inoltre anche una casella dei giocatori formati nel proprio vivaio. L’Inter valuta invece la situazione di un Handanovic non più brillante come un tempo mentre per il Milan se ne parlerebbe come alternativa solo in caso di addio di Donnarumma. Si è vociferato tiepidamente anche di Roma ma la voce più suggestiva e accattivante è quella relativa al PSG che cercherebbe un’alternativa a Navas.