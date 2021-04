Calciomercato Inter, sacrificio Lautaro Martinez | Conte ne vuole tre

Gli scenari per l’Inter non mancano in ottica calciomercato. I nerazzurri programmano le mosse tra i possibili colpi in entrata e l’eventuale addio di Lautaro Martinez

L’Inter pensa al campo con uno scudetto che pare sempre più vicino e ormai ha bisogno solo della conferma matematica. Non vanno dimenticati, però, gli scenari sul calciomercato e dalla prossima estate i nerazzurri potrebbero andare a caccia di nuove pedine, in modo da puntellare la rosa. Il tecnico dell’Inter aspetta, infatti, conferme e chiarezza sui piani societari, poi toccherà intervenire in maniera mirata e secondo le possibilità della proprietà.

‘TuttoSport’ sottolinea come l’Inter potrebbe avere la necessità di chiudere un’uscita pesante in vista del 30 giugno, in modo da chiudere positivamente il bilancio. Uno dei possibili sacrificati potrebbe essere Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, in coppia con Romelu Lukaku, si è imposto a suon di gol e giocate di grande qualità in questa stagione, ma anche per sacrificio e abnegazione in fase difensiva. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma in caso di cessione pesante l’Inter dovrebbe puntare su un top in attacco per sostituirlo. Il nome buono potrebbe essere Sergio Aguero, ma sull’argentino c’è la forte concorrenza di Juventus e Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, da Lautaro Martinez al triplo colpo: nomi e ruoli

Se, invece, non dovesse essere necessaria la cessione pesante in attacco, occhio a un quarto nome per puntellare l’attacco. In tal senso potrebbero tornare buoni i profili di Olivier Giroud e Edin Dzeko, da mesi nel mirino dei nerazzurri. Per il centrocampo, invece, la pista buona potrebbe essere quella che porta a Rodrigo de Paul: anche quest’anno l’argentino sta dimostrando qualità eccelsa nel centrocampo dell’Udinese e l’Inter lo segue da diverso tempo. Infine, Conte avrebbe bisogno di un esterno sinistro di piede mancino, il vero tassello mancante in rosa. Per questa posizione, i nomi giusti potrebbero essere Emerson Palmieri e Nicolas Tagliafico.