Calciomercato Inter, le condizioni di Conte per restare | Arriva Zhang

L’Inter è arrivata al momento decisivo della stagione. I nerazzurri, però, dovranno valutare anche il futuro di Antonio Conte: le prospettive e l’arrivo di Zhang

L’Inter resta focalizzata sulle questioni di campo per uno scudetto che pare ormai sempre più vicino. I nerazzurri non mollano il colpo e dopo due pareggi consecutivi sono tornati alla vittoria con un 1-0 pesantissimo contro il Verona, firmato da Matteo Darmian. I nerazzurri si avvicinano, dunque, a grandi passi verso lo scudetto, ma le prospettive per il futuro sono tutte da valutare. La Beneamata, infatti, dovrà sciogliere le riserve sul futuro di Antonio Conte.

Il tecnico nerazzurro si avvicina all’ennesimo trionfo in carriera, ma nelle recenti interviste ha fatto intendere come si debba confrontare con la società per stabilire il futuro. L’allenatore sarebbe contento di restare, ma restano da stabilire progetti e prospettive per il prossimo futuro. La certezza è che, solo dopo un confronto con Zhang, che è atteso a partire da giovedì a Milano, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, si potrà avere la certezza della permanenza di Conte sulla panchina nerazzurra. Confronto che dovrebbe avvenire a fine stagione o a titolo matematicamente conquistato e che riguarderà anche diversi perni della società, Scopriamo quali potrebbero essere le condizioni perché il tecnico resti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, le prospettive per il futuro di Conte: incontro e scenari

E’ così che il futuro di Conte si articolerà su diversi piani. Il tecnico innanzitutto vuole certezze sui piani della società. La presenza della famiglia Zhang resta in bilico e occorre capire se verrà ceduta solo una quota di minoranza o, col tempo, la maggioranza. Di pari passo inevitabilmente verranno stabiliti i passaggi da attuare in ottica calciomercato. Conte è convinto che il trionfo in campionato sia un’impresa e che la rosa non sia superiore a quella di Juventus e Napoli.

Per questo, i piani andranno stabiliti e poi esposti con chiarezza anche all’esterno. E, in tal senso, l’allenatore chiede anche maggiore supporto alla società in ogni momento. Steven Zhang manca a Milano da sette mesi e la squadra è riuscita a fare cerchio a dispetto delle questioni societarie. Una volta sciolti questi punti si potrà dare avvio a un nuovo ciclo. E in tal senso, bisognerà capire se arriverà anche il rinnovo di contratto per Conte: le valutazioni restano in corso: nulla è scontato.