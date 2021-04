Il Real Madrid potrebbe privarsi di Varane in estate senza il rinnovo di contratto. Tra i papabili sostituti sulla lista dei ‘Blancos’ ci sarebbe anche Skriniar

Due patate bollenti al Real Madrid nel periodo cruciale della stagione. Oltre A Sergio Ramos, anche Raphael Varane tiene sulle spine il club campione di Spagna sul rinnovo di contratto. Il difensore francese, che questa sera nella prima semifinale di Champions League contro il Chelsea farà coppia con Militao vista l’assenza del capitano, non è in scadenza a giugno ma nel 2022 e senza la firma sul nuovo accordo rischia comunque di lasciare questa estate i ‘Blancos’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inter, pericolo Real: Skriniar per sostituire Varane

Il Real infatti potrebbe perderlo a parametro zero tra un anno e per evitare un clamoroso autogol darebbe il via libera alla cessione al termine della stagione in corso senza la fumata bianca sul rinnovo. Accordo che però appare attualmente lontanissimo come filtra dai media iberici, con il difensore campione del mondo che avrebbe attirato inevitabilmente l’interesse delle altre big d’Europa. In passato Varane era stato accostato alla Juventus, ma le società maggiormente interessate al 28enne giocatore sarebbero Manchester United e Chelsea in Premier, oltre ai connazionali del Paris Saint-Germain. Varane sarebbe valutato almeno 40 milioni di euro da Florentino Perez, che intanto setaccia il mercato per trovare una valida alternativa nel caso in cui si consumasse l’addio.

Secondo il portale ‘Fichajes.net’, sarebbero al momento tre le opzioni sul quale potrebbe fiondarsi il Real Madrid se partisse il centrale francese. Kounde e Pau Torres dalla Liga rispettivamente in forza al Siviglia e al Villarreal, mentre fuori dalla Spagna le attenzioni della dirigenza merengue si concentrerebbero su Milan Skriniar. Lo slovacco ha ritrovato un ruolo di primo piano nell’Inter quasi scudettata di Conte e servirà un’offerta ‘folle’ quindi al Real per riuscire a convincere il sodalizio nerazzurro a dare il via libera per uno dei pilastri dello scacchiere dell’ex Ct della Nazionale.