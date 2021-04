Sergio Ramos ha parlato del suo futuro nel corso del documentario “La Leyenda de Sergio Ramos”. Il difensore spagnolo non pensa minimamente al ritiro

Sergio Ramos ha parlato del suo futuro nel documentario “La Leyenda de Sergio Ramos”.

Il difensore, che lo scorso 30 marzo ha compiuto 35 anni, non ha ancora rinnovato il contratto con i blancos e diversi rumors di calciomercato lo hanno accostato alla Juventus ma soprattutto al Psg.

Dalle sue parole si evince che il giocatore spagnolo ha ancora tanta voglia di calcio ma anche di Real Madrid: “Ho in mente la quinta Champions League, la prossima Coppa del Mondo in Qatar 2022, la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Mi ritirerò quando sarà il momento – ammette Ramos – Penso di essermi guadagnato il diritto di prendere qualsiasi decisione che voglio”.

ANCORA REAL – “La mia idea è quella di far parte della leggenda storica del Real Madrid – prosegue Ramos – Vedo il ritiro un po’ lontano. Ho parlato con giocatori come Beckham, Ronaldo, Zidane … è una decisione così personale che quando arriverà me lo dirà il mio corpo. Al momento non è arrivato. Il mio fisico risponde e mi prendo cura di me stesso al millimetro. Voglio davvero competere e vincere”.