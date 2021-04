Federico Chiesa è uno delle note liete della stagione della Juventus. L’esterno italiano ha parlato della sua esperienza in maglia bianconera

Stagione da dimenticare per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri hanno detto addio al sogno Champions League troppo presto e lo Scudetto ha ormai preso la strada verso l’Inter di Antonio Conte. Ora Cristiano Ronaldo e compagni hanno l’obiettivo di conquistare uno dei primi quattro posti.

Tra le poche note liete della stagione c’è certamente Federico Chiesa, protagonista con tanti gol e assist. L’ex Fiorentina è arrivato in doppia cifra: sono 13 i centri stagionali e 11 passaggi vincenti.

Chiesa è chiaramente soddisfatto della sua avventura alla Juventus: “Quello che mi ha caratterizzato finora è la continuità di prestazione – ammette l’azzurro ai microfoni di Sky Sport – In questo aspetto sono migliorato, poi i risultati vengono da sé. Cosa mi ha stupito della Juve? Giocare e vedere come si allenano dei grandi campioni. Al tipo di allenamenti e a tutto quello che mi chiede il mister. Mi ha stupito tutto, soprattutto la mentalità di voler migliorare e vincere sempre. Pirlo? Mi sta aiutando tantissimo in questi mesi. Fin dal primo giorno mi ha sempre dato fiducia, ogni volta che scendo in campo mi dà dei consigli su come migliorare sia in fase difensiva che in quella offensiva”.