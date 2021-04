Milan e Juventus hanno chiesto informazioni al Barcellona per Francisco Trincao. L’esterno portoghese può lasciare la Spagna in estate e giocare in Serie A

Francisco Trincao può lasciare il Barcellona in estate e sbarcare in Italia. Arrivano conferme, in merito al futuro dell’esterno portoghese: secondo quanto riportato da ‘Transfermarkt’, il club blaugrana è pronto a privarsi del giocatore. Koeman e Laporta sarebbero intenzionati a puntare su altri profili giovani, nel ruolo occupato da Trincao, che potrebbe così partire in prestito con diritto di riscatto, ma il momento finanziario non proprio dei migliori del Barcellona, spingerebbe a trovare una soluzione a titolo definitivo. Inoltre, Jorge Mendes, che ha curato il suo trasferimento in blaugrana, potrebbe aiutare il club catalano nella cessione del calciatore.

Calciomercato, Milan e Juve su Trincao

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Della Valle | “Dybala e Morata conferma ad una condizione” Il portale conferma che sull’esterno ci sarebbero Milan e Juventus. I rossoneri devono fare i conti con il possibile addio di Brahim Diaz, arrivato la scorsa estate con la formula del prestito secco e destinato a far ritorno al Real Madrid. In bilico, poi, c’è anche la posizione di Castillejo, che il Milan vorrebbe vendere in Spagna, ad una cifra vicina agli 8-10 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Per Trincao, come detto, si registra anche l’interessamento da parte della Juve, che potrebbe salutare Paulo Dybala. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022. Senza un rinnovo il suo addio in estate sarebbe quasi certo. Sull’esterno portoghese, in passato, ci avrebbe provato anche l’Atalanta ma senza successo.