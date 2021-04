Il talento dell’Olympique Marsiglia Boubacar Kamara apre le porte all’addio: Milan e Juventus all’erta

All’interno del panorama europeo, il campionato francese rappresenta certamente una delle fucine di talenti più interessanti. Tanti sono i giovani che hanno modo di crescere e farsi notare e uno di questi è certamente Boubacar Kamara. Classe 1999, mediano che nasce come difensore centrale, Kamara è ormai da tre stagioni un titolare inamovibile dell’Olympique Marsiglia. Nato e cresciuto nella città transalpina e prodotto delle giovanili dell’OM, il giovane di origini senegalesi ha un contratto fino al 2022, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia del club transalpino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, occasione Kamara per Juventus e Milan

In conferenza stampa il giocatore ha parlato infatti del proprio futuro, aprendo le porte ad un possibile addio: “Mancano cinque partite decisive, poi potrò pensare al futuro. Il progetto sportivo del club può convincermi a restare. Gioco in questo club da quando ho sei anni e sarà il progetto del club a farmi prendere una decisione. Per ora resto concentrato su questo finale di stagione, poi potrò pensare al futuro”. Parole chiare, che rendono possibile una partenza: fondamentale sarà il progetto proposto dal club.

E tra le squadre interessate al giovane transalpino ci sono anche Milan e Juventus. Le due compagini italiane sono state in passato spesso accostate al giocatore classe 1999, che rappresenterebbe un investimento prezioso in ottica futura e una pedina duttile da inserire in rosa. Chiaro poi che, essendo in scadenza contrattuale, il ragazzo potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo nel corso dell’estate. La richiesta dell’OM ha sempre aleggiato attorno ai 40 milioni di euro, ma la scadenza nel 2022 incombe e la cifra si potrebbe abbassare sensibilmente, almeno della metà. Il giocatore nel frattempo apre le porte: “Questo è l’unico club che conosco e non ho mai provato la sensazione di dover lasciare Marsiglia, ma penso di essere pronto anche per altre sfide”.