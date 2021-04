Il valzer degli allenatori coinvolge anche il calciomercato Juventus, con il futuro di Pirlo che è ancora tutto da scrivere

La vittoria contro il Parma ha riportato la Juventus al terzo posto, ma, complice una stagione ricca di alti e bassi, la posizione di Andrea Pirlo non può ancora considerarsi salda al 100%. Andrea Agnelli nelle ultime ore ha ribadito la fiducia nel tecnico bianconero, ma dopo la bufera Superlega, anche la sua permanenza alla guida della Juve non è più così certa. Alla Continassa, non è un mistero, il nome che maggiormente piace come possibile erede dell’ex centrocampista è sicuramente quello di Zinedine Zidane. Sotto contratto con il Real Madrid fino al 2022, il tecnico francese ha sempre risposto in maniera enigmatica alle domande sul futuro, lanciando invece messaggi d’amore a Torino.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Zidane-Juve, perché può essere l’estate giusta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Florentino conferma | Doppio annuncio su Ronaldo e Zidane

Calciomercato Juventus, Mourinho per il post Zidane

Pur manifestando una certa tranquillità in pubblico sull’argomento, Florentino Perez si sta già guardando attorno, memore delle dimissioni improvvise di Zizou nel 2018. Secondo ‘The Athletic’, oltre alla soluzione interna rappresentata da Raul, la prima scelta del Presidente dei ‘Blancos’ sarebbe José Mourinho. Esonerato pochi giorni fa dal Tottenham, l’allenatore portoghese sarà uno dei nomi più chiacchierati del valzer delle panchine e non sarebbe affatto contrario ad un ritorno nella capitale spagnola.