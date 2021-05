Pirlo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione anche con la qualificazione in Champions League. Dalla Spagna: possibile ritorno di Conte per convincere Ronaldo a restare in bianconero









La Juventus appesa ai gol di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha salvato domenica i bianconeri sotto la pioggia della ‘Dacia Arena’, con la doppietta decisiva nel finale determinante per rimontare il risultato e consegnare tre punti pesantissimi alla squadra di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano era ad un passo dal baratro, salvato dai guizzi del cinque volte Pallone d’Oro, salito a quota 27 centri in campionato e sempre più leader della classifica cannonieri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, ritorno Conte: la mossa per convincere Ronaldo

Lo scontro diretto di domenica all’Allianz Stadium contro il Milan sarà decisivo per le sorti della Juve nella corsa ad un posto nella prossima Champions League, traguardo però che potrebbe non bastare a Pirlo per confermarsi al timone della ‘Vecchia Signora’. Oltre ai risultati, anche le prestazioni dei bianconeri lasciano a desiderare, con Agnelli che starebbe pensando ad un nuovo ribaltone in panchina. Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Antonio Conte in panchina per risollevare le sorti della squadra e per convincere anche Ronaldo a restare almeno fino al 2022 (la scadenza attuale del suo contratto) a Torino.

Il progetto Pirlo si è rivelato un vero fallimento come scrive il sito web spagnolo, con Agnelli che sarebbe pronto a tornare suoi suoi passi e richiamare sotto la Mole il tecnico dell’Inter, fresco di trionfo con i nerazzurri e che ha spezzato il dominio in campionato lungo nove anni della Juventus. Jorge Mendes, potente agente di CR7, resterebbe a caccia di una nuova sistemazione per il suo assistito, ma per il momento non ci sarebbero sul tavolo offerte soddisfacenti nonostante i rumors su Real Madrid, PSG e Manchester United. Ad oggi, però, appare molto complicato un eventuale ritorno di Conte sulla panchina della Juve.