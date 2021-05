Cristiano Ronaldo salva la Juventus ad Udine, ma continua il tormentone legato ad un suo possibile addio in estate. Potrebbe esserci una svolta a sorpresa nel futuro di CR7

Cristiano Ronaldo salva la Juventus da un’altra domenica funesta sotto la pioggia incessante della ‘Dacia Arena’. Esultanza liberatoria per CR7 con l’abbraccio a tutta la squadra dopo la rete del vantaggio, che ha fatto gioire e sospirare anche Andrea Pirlo in panchina. Il tecnico era ad un passo dal baratro, pericolo scampato (almeno per il momento) dopo l’uno-due del fuoriclasse portoghese. L’ex Real Madrid ha spezzato così il digiuno che durava da tre partite, con la doppietta firmata contro l‘Udinese che lo porta a 99 reti complessive con la maglia della ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Futuro Ronaldo: “Finirà il ciclo alla Juventus prima di tornare allo Sporting”

Ronaldo andrà all’assalto di quota 100 già domenica nel fondamentale scontro Champions con il Milan, ma intanto continuano a rincorrersi i rumors sul suo futuro e di un ipotetico ritorno al Real Madrid o al Manchester United. Secondo Claudio Raimondi però, giornalista di ‘Sport Mediaset’, il cinque volte Pallone d’Oro non romperà il matrimonio che lo lega alla Juve ancora per un altro anno: “Cristiano Ronaldo non ha intenzione di lasciare la Juventus, vuole onorare il suo contratto in scadenza nel 2022 – rivela Raimondi alla trasmissione ‘Pressing’ – Un ritorno in Spagna al Real non è un’ipotesi concreta, mentre lo United non ha la forza economica per un’operazione del genere. Non ci sono le condizioni affinché Ronaldo lasci la Juve, anche per questioni personali legate a tutti i suoi sponsor”.

Raimondi infine svela la futura destinazione di CR7: “Ronaldo ha un idea per il futuro e ve lo sveliamo in anteprima. Vuole finire il suo ciclo alla Juventus e poi giocare due anni nello Sporting Club Portugal“.