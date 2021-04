Per la Juventus Pirlo resta in discussione: tra i nomi per sostituirlo c’è Zidane, doppia condizione per convincere il francese

Chi guiderà la Juventus nel 2021/2022? L’interrogativo ci accompagnerà ancora per qualche settimana. C’è la corsa alla Champions da completare e che darà un verdetto importante anche in ottica futuro Pirlo: se i bianconeri dovessero uscire dai primi quattro, la conferma sarebbe improbabile, in caso contrario l’attuale allenatore ha ancora qualche speranza di restare alla guida della squadra. Intanto però il toto-successore è già partito: Massimiliano Allegri è uno dei nomi ‘caldi’, ma c’è anche Zinedine Zidane.

Il francese è legato al Real Madrid fino al 2022 ma da settimane si parla di un possibile addio anticipato. Ora dalla Spagna arriva la notizia di una proposta che potrebbe cambiare lo scenario. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, il Real prova a convincere Zidane

Secondo quanto riferisce ‘El Confidencial’, infatti, Florentino Perez proverà a convincere Zidane con una doppia proposta. Si parla di un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024 (quindi due anni in più) più un maggior potere nella campagna acquisti. Zidane avrebbe quindi maggior voce in capitolo negli arrivi al Real Madrid.

Una offerta che testimonierebbe la volontà di Perez di continuare con l’allenatore francese considerato importante anche nell’assalto a Mbappe. L’attaccante del Psg è l’obiettivo prioritario del Real Madrid e Zidane ha con lui contatti frequenti che potrebbero agevolare il trasferimento. La proposta del club spagnolo potrebbe convincere l’allenatore a restare ancora tre stagioni al Real: un rinnovo che significherebbe per la Juve depennare il nome del tecnico francese dalla lista dei possibili successori di Pirlo.