Le ultimissime sul futuro di Cristiano Ronaldo, il cui contratto con la Juventus da 31 milioni netti ha come data di scadenza giugno 2022

Ronaldo vuole lasciare la Juventus e tornare al Real Madrid, ma le ‘Merengues’ hanno altre priorità che si chiamano Mbappe e Haaland. E quindi? Solo altri due-tre club al mondo potrebbero permettersi il fuoriclasse portoghese, il cui ingaggio netto tocca quota 31 milioni di euro: Paris Saint-Germain, specie se dovesse fallire l’assalto a Messi, Manchester City e Manchester United. Anche per i ‘Red Devils’ possiamo parlare di ritorno, visto che CR7 ci ha già giocato per sei anni prima del trasloco a Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Manchester United: “Affare possibile, ma c’è un ostacolo”

A proposito di Ronaldo-United, a ‘Goal.com’ l’esperto di finanza calcistica Kieran Maguire ha detto che l’affare è possibile ma con uno ostacolo: “Il club inglese può permetterselo – le sue parole – Il monte ingaggi del Manchester ha subito una importante riduzione nel 2020, quindi al momento c’è spazio per l’inserimento di uno stipendio di grande portata. Inoltre – aggiunge Maguire – il colpo Ronaldo sarebbe perfetto dal punto di vista delle pubbliche relazioni: nel prossimo calciomercato i Glazers cercheranno disperatamente di tirare fuori un coniglio dal cilindro”, per provare a recuperare il rapporto, ora pessimo, coi tifosi e non solo a causa della Superlega.

“Ripeto, hanno i soldi per farlo. Sono quasi certi di qualificarsi anche per la Champions League (la Juve, invece, rischia di mancarla, ndr) del prossimo anno quindi sono soldi che possono quasi garantire la prossima stagione”. C’è un però: “Il problema principale sarebbero le sue richieste di salario. Dovrebbe guadagnare molto di più (dei 31 milioni netti attuali, ndr), perché il sistema fiscale italiano è molto più vantaggioso”, per chi – come Ronaldo – è venuto dall’estero.