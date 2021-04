Il pareggio della Juventus contro la Fiorentina di ieri, continua a far discutere: sul banco degli imputati Pirlo, Ronaldo e Bonucci

Continua, e non potrebbe essere altrimenti, a far discutere il pareggio ottenuto dalla Juventus sul campo della Fiorentina ieri pomeriggio. I primi quarantacinque minuti disputati dalla squadra di Pirlo, che è tornato alla difesa a tre, sono stati giudicati decisamente insufficienti. Mentre nella ripresa, anche grazie all’ingresso di Alvaro Morata, le cose sono andate meglio. Ma i bianconeri continuano a non convincere e adesso la Champions League è a serio rischio: “Secondo me, la Juventus ha il 30% di possibilità di andare in Champions League – il parere del giornalista Tony Damascelli a ‘Radio Radio’ – Ieri il primo tempo è stato imbarazzante, grazie all’allenatore. E le prestazioni dei calciatori sono disarmanti, hanno delle responsabilità enormi. Vedo Bonucci in condizioni pietose“.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rebus Pirlo | Il mondo bianconero si divide

Non esente da critiche neanche Cristiano Ronaldo, che vive un periodo decisamente complicato e palesa in campo il suo nervosismo: “Mi dà quasi l’impressione che non voglia giocare in questa squadra, il primo tempo la Juve poteva andare sotto 2-0 – le parole di Furio Focolari a ‘Radio Radio’ – Il pareggio sta quasi più stretto alla Fiorentina“. I bianconeri, tra questioni di campo ed extra campo con la Superlega e le discussioni che riguardano il presidente Andrea Agnelli, non sta passando il suo momento migliore. E domenica 2 maggio, la partita contro l’Udinese sarà decisiva per il futuro di molti, allenatore e giocatori compresi.