La Juventus è sotto in casa della Fiorentina e vede precipitare la situazione: sui social i tifosi non perdonano, quasi sfiduciati

La Juventus stenta ancora. In uno dei match più importanti della stagione in una sfida tradizionalmente molto sentita contro la Fiorentina – soprattutto dopo il ko pesante dell’andata per 0-3 – i bianconeri sono ancora sotto. Nel primo tempo del ‘Franchi’, la squadra di Pirlo è in svantaggio per il rigore di Dusan Vlahovic arrivato per il fallo di mano di Rabiot. In generale, la prestazione della Juventus è ancora una volta largamente negativa e sui social i tifosi commentano in maniera quasi sconsolata. Nessuno si salva: “Squadra senza anima, sempre in ritardo e lenta”, “Passeggiano, non gli importa niente. Devono tirare fuori le pa…”, “Siamo finiti su tutti i livelli”.









Nessuno risparmiato, da Pirlo a Ronaldo a Dybala e i centrocampisti: “Chiamate Allegri subito negli spogliatoi tra un tempo e l’altro, che venga a dare una svegliata”, “È la peggior Juve degli ultimi 50 anni”, “Un manicomio, così arriviamo quinti”, “Un disastro!” e tanti altri tweet dello stesso tenore. A tratti tifosi sconsolati e sfiduciati, questa Juventus rischia seriamente di finire fuori dalle prime quattro.

Ho come l’impressione che non interessa un cacchio a nessuno. Ora dovrebbero uscire le palle per ribaltarla ma a loro non frega niente e quindi passeggiano in campo. Schifo. Troppo schifo. #FiorentinaJuve — Claudia Maimone Baronello (@laidlaw1981) April 25, 2021

Siamo finiti

A qualsiasi livello#FiorentinaJuve — Franco Campione (@campione_franco) April 25, 2021

Chiamate Allegri subito negli spogliatoi tra un tempo e l'altro che venga a dare una svegliata a 'sti qua. #FiorentinaJuve — Federico Scanavino (@fedeedoscana) April 25, 2021

La peggior Juve degli ultimi 50 anni. #FiorentinaJuve — cristian gregorelli (@cristiangregore) April 25, 2021