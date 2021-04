UEFA, Ceferin: "Chi resta in Superlega è fuori dalla Champions League"

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, avvisa i club ancora presenti nella Superlega: “Niente Champions per chi resta”

“È chiaro che i club dovranno decidere se sono Superlega o se sono un club europeo. Se dicono che sono in Superlega, allora non giocano in Champions League, ovviamente… e se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione”. In un’intervista rilasciata all’Associated Press, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, manda un messaggio forte e chiaro ai club ancora in Superlega. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Lorenzo Pregliasco: “Ecco come è tramontata l’ipotesi Superlega”

UEFA, Ceferin annuncia: “Chi resta in Superlega è fuori dalla Champions”

Formalmente sono quattro le società che non hanno ancora rinunciato ufficialmente alla nuova competizione: Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona. E sulle possibili sanzioni il numero uno UEFA ha poi annunciato: “Stiamo ancora aspettando perizia legale e poi vedremo, ma tutti devono affrontare le conseguenze per le loro decisioni e lo sanno. Per me, è una situazione molto diversa tra i club che hanno ammesso il loro errore e hanno detto: “Lasceremo il progetto”. Gli altri principalmente sanno che direi che questo progetto è morto, ma non vogliono crederci, probabilmente”.