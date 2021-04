Calciomercato Juventus, rebus Pirlo | Il mondo bianconero si divide

Calciomercato Juventus, l’ambiente bianconero diviso su Pirlo: anime contrapposte tra chi vuole dargli ancora fiducia e chi pensa all’addio

Nuovo passo falso, l’ennesimo della stagione, per la Juventus targata Pirlo. Dopo il pareggio con la Fiorentina, il piazzamento in Champions League appare davvero a rischio: quest’oggi i bianconeri potrebbero essere agganciati dal Napoli, in una corsa che da qui al termine della stagione rimane incertissima. Restano cinque partite ai campioni d’Italia uscenti per evitare un fallimento che avrebbe del clamoroso. E le discussioni sul futuro del tecnico proseguono. Se nel sondaggio di Calciomercato.it, il verdetto su Pirlo è abbastanza netto, l’ambiente bianconero non appare tuttavia così unanime nel giudizio.

Juventus, il tifo si spacca: Pirlo tra addio e permanenza

Attenuanti e fiducia nel prosieguo, di questa stagione e non solo, non mancano per alcuni, che ritengono come l’allenatore abbia mostrato, alla sua prima stagione, di avere argomenti per continuare a dire la sua. Un’altra anima del tifo juventino è invece decisamente amareggiata e si chiede come mai non si sia deciso di cambiare in corsa, quando dei segnali erano già arrivati, come ad esempio la sconfitta interna contro il Benevento. Sulla graticola finisce anche la società, le cui scelte di questa stagione appaiono incomprensibili e alle quali si potrebbe pagare un dazio davvero inatteso all’inizio dell’annata. Dal match contro l’Udinese partono sei gare decisive, inclusa la finale di Coppa Italia. In tre settimane Pirlo e la Juventus con lui si giocano tutto.

Dopo Benevento #pirlo doveva essere ESONERATO .

Questo ci costerà una stagione intera .#FiorentinaJuventus #Juventus #juve — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) April 25, 2021

Certo Allegri è un rimpianto perchè aveva passione e intelligenza però guardo avanti e #Pirlo me lo tengo: ha visione moderna. Mi fido del Direttore che non dà colpe a lui ma la squadra è costruita male nei ruoli. https://t.co/UwlXftVzTz — liliana plutino (@lilyplu) April 25, 2021

Spero che #Pirlo dia le dimissioni. È di una incapacità incredibile.

Continua a sostituire Morata o Dybala quando sa benissimo che l'unico a dover uscire è quell'indisponente che guadagna 31milioni/anno. Ronaldo Chiellini Bonucci Ramsey Arthur e non solo le rovine della Juventus. — Rocha49 (@Rocha496) April 25, 2021