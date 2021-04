Calciomercato Juventus, contatti con agente Dembele: gratis nel 2022

In scadenza col Barcellona tra 14 mesi, l’attaccante francese Dembele potrebbe entrare in orbita Juventus a fine contratto

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel pieno dello tsunami che ha investito il presidente Andrea Agnelli per la questione Superlega, c’è tempo in casa Juventus anche per pensare al futuro e al calciomercato. L’attacco è il reparto che potrebbe venire stravolto dalla prossima sessione estiva, con la questione del rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022, da risolvere, mentre le voci su un possibile addio anticipato di Cristiano Ronaldo si moltiplicano, vedi Manchester United. Attenzione, poi, anche al riscatto, o meno, di Alvaro Morata: in quest’ultimo caso, pare plausibile il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid per un’altra stagione e poi si vedrà nel 2022. E proprio quel mercato potrebbe essere decisivo anche per un colpo, l’ennesimo, a parametro zero del club bianconero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Dybala strizza l’occhio alla big | La rivelazione

Calciomercato Juventus, contatti avviati: Dembele a parametro zero

Da diversi mesi, il nome di Ousmane Dembele viene accostato alla Juventus. Il 23enne esterno d’attacco, a Barcellona vive una situazione simile a quella di Dybala: l’accordo per il prolungamento di contratto, in scadenza tra quattordici mesi, non arriva e i catalani sospettano che il suo entourage voglia portarlo a termine per poi piazzarlo a parametro zero. Sarebbe questo, sostiene ‘Sport’, il progetto sul quale si starebbe ragionando, mentre il club presieduto da Joan Laporta avrebbe fissato un prezzo per l’addio nell’estate prossima: non meno di 50 milioni di euro. È questa la cifra che dovrebbe sborsare chi vorrà accaparrarsi il giocatore nel prossimo calciomercato. Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano spagnolo, la Juve starebbe già negoziando con gli agenti di Dembele per arrivare ad un accordo, nel caso in cui il giocatore dovesse arrivare a scadenza di contratto e lasciare il Barça a parametro zero nel 2022. Vedremo cosa succederà nei prossim mesi, ma il destino del francese potrebbe andare ad incastrarsi con quello della ‘Joya’ bianconera tra poco più di un anno.