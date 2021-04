Calciomercato Juventus, Dybala strizza l'occhio all'Atletico Madrid!

Paulo Dybala strizza l’occhio ad una big europea. La rivelazione in diretta dell’attaccante della Juventus

Futuro ancora tutto da scrivere. La scadenza del contratto, fissata a giugno 2022, si avvicina, ma la Juventus e Paulo Dybala non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Anzi: la trattativa è ormai da mesi in stand-by e, col passare delle settimane e dei mesi, la situazione si fa sempre più spinosa. Il club e il giocatore sono ora concentrati sul finale di stagione e sulla conquista della Champions League. In estate, però, il discorso non potrà essere più rimandato. Nel frattempo continuano a rincorrersi rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardo al suo possibile addio ai bianconeri. In questo senso, ecco la rivelazione dell’attaccante argentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Dybala strizza l’occhio all’Atletico: “Grande club, Morata me ne ha parlato bene”

Tra le squadre accostate al numero 10 bianconero c’è anche l’Atletico Madrid. A tal proposito, in diretta su Twitch con Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports, Dybala ha parlato così dell’ex club di Morata: “Morata viene da lì e mi ha parlato molto bene del club. Il pubblico è molto caldo. Parliamo senza dubbio di una grande società”. La ‘Joya’ strizza dunque l’occhio al suo connazionale Simeone. Potrebbe esserci anche l’Atletico Madrid nel suo futuro. Staremo a vedere.