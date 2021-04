Accordo trovato da tempo per il rinnovo di Ibrahimovic, nelle prossime ore dovrebbe arrivare firma e poi l’annuncio

L’accordo è ormai pronto da tempo, ora serve solo ratificarlo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Incassata la sconfitta con il Sassuolo che ha spezzato le residue speranze di raggiungere l’Inter, il Milan getta le basi per la prossima stagione e lo fa con il prolungamento del bomber svedese. Non certo una sorpresa visto ce l’intesa era nota ormai da tempo: un altro anno di contratto alle stesse cifre di quello attuale, circa sette milioni di euro a stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinnova: le ultime su Donnarumma e Calhanoglu

Nelle prossime ore saranno limati gli ultimi dettagli, poi sarà la volta della firma, prevista per stasera, e quindi delle comunicazioni ufficiali. Chiuso l’affare Ibrahimovic, anche se era la questione meno ‘spinosa’, Maldini dovrà concentrarsi sui prolungamenti di Donnarumma e Calhanoglu, entrambi in scadenza a giugno. Per il portiere, come raccontato da Calciomercato.it, la soluzione Juventus con l’intreccio con Szczesny è più di una semplice ipotesi, anche se il 21enne ha sempre in cima alle sue preferenze il rinnovo con il Milan. Anche per Calhanoglu la questione è tutt’altro che chiusa: come raccontato dalla nostra redazione, i rossoneri hanno iniziato a guardarsi intorno per trovare l’eventuale sostituto del turco, nel caso in cui dovesse arrivare la fumata nera. Quella bianca per Ibrahimovic è ormai solo questione di tempo.