Il tecnico del Psg ha commentato i rumors legati al futuro di Alessandro Florenzi, di proprietà della Roma e recentemente accostato all’Inter

Un ritorno in Italia per Alessandro Florenzi? Recentemente si è parlato della possibilità di vedere nuovamente in Serie A il classe 1991 di proprietà della Roma ed oggi al Paris Saint-Germain. Florenzi è stato acquistato dai parigini in prestiti con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Antonio Conte si sarebbe però già attivato per convincere il giocatore a tornare in Italia e sposare il progetto Inter.

Calciomercato Inter, Pochettino sul futuro di Florenzi

E proprio del futuro del giocatore italiano, nel corso della conferenza stampa pre-gara contro il Saint Etienne, è stato chiesto a Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino non ha voluto commentare i rumors di mercato: “Non parliamo di rumors di mercato. Siamo ancora in corsa per tre competizione, che è la cosa più importante. Il club e i giocatori avranno modo e tempo di parlare di futuro al termine della stagione quando tutto sarà definito. Al momento nella mia testa e in quella dei calciatori ci sono solo gli obiettivi stagionali”.

Pochettino ha poi aggiunto un indizio di mercato: “Cosa penso di Florenzi? Ciò che penso di lui è esattamente quello che penso degli altri miei giocatori: che sono i migliori per poter raggiungere gli obiettivi che io e il club ci siamo prefissati”. Parole di stima dunque da parte del tecnico argentino, parole che potrebbero convincere la proprietà ad esercitare il riscatto per il giocatore in prestito dalla Roma. Parole che potrebbero complicare e non poco i piani dell’Inter di riportare Florenzi in Italia.