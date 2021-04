Un intreccio che coinvolgerebbe Juventus e Inter: il no ad Haaland, aprirebbe le porte all’assalto estivo a Lukaku

Un intreccio che coinvolgerebbe sia l’Inter che la Juventus. Protagonisti sono loro, alcuni degli attaccanti più forti d’Europa: Haaland da un lato, Lukaku dall’altro, con Mbappe interessato soltanto di sfuggita. A raccontare la possibile evoluzione del mercato estivo dei bomber è ‘Sport Ilustrated’ che parla delle scelte del Chelsea per il prossimo anno.

In particolare i ‘Blues’ sono a caccia di un bomber di livello internazionale: in prima fila ci sarebbe proprio Haaland, anche se il costo dell’operazione frena la dirigenza del Chelsea. Inoltre ci sarebbe anche un altro aspetto: Tuchel avrebbe espresso la sua preferenza per altri due attaccanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Tuchel vuole Lukaku: il piano

I nomi in cima alle preferenze del tecnico tedesco sono quelli di Mbappe e Lukaku. Complicato arrivare all’attaccante francese del Psg, ecco che il belga dell’Inter diventerebbe un obiettivo prioritario per il Chelsea. Anche per questo, riporta la stessa fonte, le voci sul bomber nerazzurro negli ultimi giorni si sono intensificate.

Di certo, se Haaland per i Blues è troppo costoso, l’affare Lukaku non sarebbe meno dispendioso dal punto di vista economico, visto che l’Inter non lascerebbe partire il proprio leader così a cuor leggero. Intanto Marina Granovskaia presto avrà un incontro con Tuchel proprio per pianificare il calciomercato.