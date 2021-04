Juventus e Milan stanno monitorando con grande attenzione il mercato degli svincolati, ecco le ultime dalla Spagna

In tempi difficili come questi, anche le società di calcio devono pagare dazio e fare i conti con le conseguenze economiche dell’emergenza Covid. Una situazione che costringe le dirigenze a monitorare con estremo interesse soprattutto il mercato degli svincolati. Una legge cui non possono sottrarsi nemmeno Juventus e Milan. Già in rotta di collisione per il caso Donnarumma, i due club condividono diversi obiettivi in scadenza di contratto a giugno 2021. Uno di questi è sicuramente Lucas Vazquez, che ha già rifiutato diverse offerte di rinnovo.

Calciomercato Juve e Milan, dalla Spagna: Ramos e Vazquez al Psg

Il duttile esterno spagnolo sarebbe, secondo ‘Don Diario’, veramente ad un passo dal Psg ma potrebbe ritrovare in Francia anche un suo attuale compagno. Stando al portale iberico, infatti, il club francese avrebbe battuto anche la concorrenza della Juve per mettere sotto contratto Sergio Ramos. Un doppio colpo a costo zero, dunque, che lascerebbe a mani vuote le due squadre italiane, ma non solo.