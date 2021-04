Calciomercato Juventus e Milan, futuro Vlahovic | Spunta la clausola rescissoria

La Fiorentina pensa al futuro di Vlahovic e prepara il rinnovo per blindarlo dagli assalti di Juventus, Milan e altri club; spunta la clausola rescissoria

La Fiorentina prova a blindare Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000, autore di 15 gol e 2 assist in campionato, in Italia piace a Juventus, Milan e Roma su tutte, in Europa fa gola in primis a Liverpool e Real Madrid. Il suo agente Darko Ristic si guarda intorno ma presto dovrà considerare la proposta di rinnovo della Fiorentina. L’obiettivo di Commisso, infatti, è quello di blindarlo al più presto procastinando l’attuale scadenza del contratto fissata a giugno 2023.

La dirigenza viola, riporta il ‘Corriere dello Sport’, nell’eventuale nuovo accordo potrebbe inserire una clausola rescissoria. Bisognerà, inoltre, rinegoziare l’aspetto economico (l’attuale ingaggio è al di sotto del milione a stagione) mettendo Vlahovic al centro del progetto. Il bomber, intanto, è chiamato a nuovi gol decisivi per blindare la salvezza della sua Fiorentina.