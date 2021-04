Calciomercato Juventus, colpo di scena Donnarumma: l’indiscrezione

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa sul futuro di Gianluigi Donnarumma: i bianconeri possono strappare il portiere al Milan

Finale di stagione cruciale in numerose squadre, per gli obiettivi da conseguire sul campo e anche per le strategie di mercato da impostare. E’ il momento per molti di dedicarsi al mercato ‘interno’, con rinnovi di contratto fondamentali. E’ il caso per esempio del Milan, alle prese con gli accordi in scadenza di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. Ma se per lo svedese siamo ormai in dirittura d’arrivo, situazione molto diversa per quanto riguarda gli altri due. Si annunciano settimane bollenti soprattutto per il portiere, come nell’estate del 2017.

Calciomercato Juventus, scippo al Milan per Donnarumma: l’indizio

La situazione è nota: le richieste elevate di Raiola per il momento non si sono incontrate con le proposte della società rossonera. E la presenza del super procuratore tra Torino e Milano in questi giorni potrebbe confermare l’intenzione della Juventus di approfittare del mancato rinnovo. Con un trasferimento che addirittura potrebbe concretizzarsi immediatamente dopo la fine del campionato. Ne è convinto il giornalista Carlo Genta di ‘Radio24’, che su Twitter spiega come la Juve potrebbe ufficializzare l’acquisto a stagione appena conclusa, utilizzando una metafora legata al codice della strada: “Se non paghi l’assicurazione ti sequestrano la macchina. Il Milan non ha pagato l’assicurazione (rinnovo del contratto) a Raiola e Donnarumma è della Juventus”.