Calciomercato Juventus, vola in Premier League! I dettagli

Futuro in Premier League per un big del Real Madrid accostato anche alla Juventus: spunta l’ipotesi Chelsea. I dettagli

Vigilia di campionato per la Juventus di Pirlo. Domani, alle ore 15, i bianconeri saranno di scena al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Una sfida diventata un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. I campioni d’Italia in carica hanno visto ormai sfumare il decimo scudetto, e l’obiettivo di questo finale di stagione è diventato la qualificazione alla massima competizione europea. Un traguardo minimo assolutamente da non fallire per Pirlo, anche in vista della programmazione per la prossima stagione. In questo senso, in sede di calciomercato si è fatto anche il nome di Raphael Varane, che sembra sempre più lontano da Madrid. Ecco l’indiscrezione proveniente dalla Germania. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, il Chelsea per Varane: i dettagli

Il centrale titolare dei ‘Blancos’ è in scadenza di contratto nel 2022 e con ogni probabilità non rinnoverà con il club spagnolo. Il francese sarebbe infatti alla ricerca di una nuova avventura, e oltre ai bianconeri si è parlato con insistenza della pista Premier League. Il giocatore è accostato soprattutto al Manchester United, ma nelle ultime ore un’altra big avrebbe messo il difensore nel mirino. Secondo quanto riportato da Christian Falk della ‘BILD’, infatti, anche il Chelsea di Tuchel starebbe facendo sul serio per Varane. L’ipotesi più concreta per il suo futuro sembra dunque la Premier: la Juve è avvisata.