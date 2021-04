Calciomercato Milan, rinnovo ancora in stand-by | E spunta il Psg

Milan, ancora nessuna novità sul fronte rinnovo per Calhanoglu e nel frattempo il Psg punta il turco che piace anche alla Juventus

Se per Zlatan Ibrahimovic il prolungamento di contratto per un’altra stagione con il Milan sembra ormai cosa fatta, diverso è il discorso per gli altri due rinnovi caldi in casa rossonera. Si tratta ovviamente delle situazioni legate ad Hakan Calhanoglu e a Gigio Donnarumma. Per il portiere si parla soprattutto di Juventus, anche se non trovano fondamento le voci di un addio di Szczesny al club bianconero. Donnarumma potrebbe però rientrare nel ricco valzer di portieri che sembra profilarsi in estate, con il Milan che avrebbe già individuato il sostituto: la prima scelta sarebbe Maignan del Lille. Attenzione però anche alla situazione del turco, con l’interesse di un nuovo club.

Calciomercato Milan, il Psg punta Calhanoglu

Anche Calhanoglu piace molto alla Juventus, che sta pensando di puntare su di lui come possibile colpo a zero per l’estate. I bianconeri sono allettati dalla situazione contrattuale del turco, che potrebbe portare qualità in più sulla trequarti. Ma il club piemontese rischia la beffa, perché un altra società avrebbe messo gli occhi sul giocatore: si tratta del Paris Saint-Germain. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come il club transalpino ha mostrato grande interesse per il giocatore nato in Germania.

Il suo agente Stipic ha promesso priorità al Milan, ma nella trattativa per il rinnovo c’è ancora distanza tra domanda ed offerta. Una distanza che ancora non si è appianata. Maldini e Massara offrono 4 milioni di euro, mentre l’agente non ne chiede meno di 5. Ecco dunque che la società parigina potrebbe inserirsi, tentare il colpo e cambiare completamente le carte in tavola. Sia in casa Milan che in casa Juventus. Anche perché per il turco sarebbe molto complicato dire no alla proposta francese, che lo porterebbe in un club in grado di lottare subito per la vittoria della Champions League.