Il Milan ha ancora da risolvere la grana legata al futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore piace in Inghilterra: ipotesi di scambio

Qualche infortunio di troppo, un rendimento al di sotto della consuetudine e una gerarchia interna che lo ha visto man mano finire alle spalle di Tomori e Kjaer: sono questi gli elementi principali che hanno caratterizzato la stagione di Alessio Romagnoli. Il contratto del difensore italiano scadrà nel giugno 2022, con un rinnovo che al momento tarda ad arrivare. Il Milan si è così ritrovato una patata bollente di difficile gestione, che potrebbe portare all’addio anticipato in estate del capitano rossonero. Romagnoli, nonostante le difficoltà di quest’anno, continua ad avere mercato in Premier, come sottolineato da ‘Fichajes.net’ che parla di Tottenham. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, da Dybala e Ronaldo agli scambi col Milan: parla Galosso

LEGGI ANCHE >>> Milan, Mandzukic infortunato: il croato rinuncia a stipendio

Calciomercato Milan, Romagnoli nel mirino di Mourinho: idea di scambio

Il portale iberico sottolinea la volontà di Josè Mourinho di portare a Londra il centrale del Milan, che potrebbe essere l’erede perfetto agli ‘Spurs’ di Davinson Sanchez. Il difensore italiano potrebbe così rivelarsi un profilo interessante, nell’ipotesi in cui lo stesso ‘Special One’ dovesse proseguire ancora la sua avventura in Premier League.

Partendo proprio dall’interessamento del Tottenham per Romagnoli, non va però escluso che il Milan possa cogliere la palla al balzo per tentare uno scambio con lo stesso Sanchez. Due difensori di talento, ed ancora relativamente giovani, che con un cambio di maglia potrebbero provare a tornare ai loro abituali livelli. La compagine allenata da Stefano Pioli in particolare ha bisogno di un nuovo difensore, che possa integrare al meglio il reparto, in vista anche di un ritorno in Champions League che a 8 giornate dalla fine appare più che possibile.