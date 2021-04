Le big italiane guardano ai cavalli di ritorno per la prossima estate sul calciomercato. Da Kean a Pogba: tutti i nomi che intrigano Juventus, Inter e Milan

Fase finale della stagione, con le big d’Europa che iniziano comunque già pianificare le strategie per il prossimo calciomercato estivo. Tanti i nomi in ballo anche per le grandi d’Italia che devono far fronte ovviamente alla delicata situazione economica dovuta alla pandemia mondiale. Juventus, Milan e Inter sono attente alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi in giro per l’Europa, con un occhio di riguardo anche ad eventuali ritorni nel Belpaese. Diversi i profili sotto la lente d’ingrandimento: Kean, oltre alla ad un ritorno alla Juve, intriga anche Inter e Milan, mentre la ‘Vecchia Signora’ non smette di cullare desiderio di riportare Pogba sono la Mole. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Sempre in Premier League, da monitorare inoltre il futuro al Chelsea di Jorginho ed Emerson Palmieri. Senza trascurare inoltre, in quel di Parigi, Icardi e Florenzi. La Serie A potrebbe riaccogliere diversi cavalli di ritorno: da Kean a Pogba passando per Icardi, tutti i profili che fanno gola a Juventus, Inter e Milan.

Juve, Inter e Milan: Kean fa gola alle big, gli scenari su Icardi

Il nome più caldo negli ultimi tempi fa capolino a Parigi ed è quello di Moise Kean, con il Paris Saint-Germain che tentenna per rilevare a titolo definitivo dall’Everton nonostante l’ottima stagione fin qui sotto la Tour Eiffel dell’attaccante della Nazionale. La Juventus è ritornata in pressing sul giocatore e il suo agente Mino Raiola, in ottimi uffici con la società della Continassa e con il quale ci sono in ballo altri affari. La ‘Vecchia Signora’ è pronta ad approfittare di una mancata conferma di Kean al PSG, con l’Everton che ha messo sul mercato il classe 2000 per fare cassa. Lo scoglio è rappresentato dalla valutazione dal giocatore nato a Vercelli – che intriga pure Inter e Milan – lievitata intorno ai 40 milioni di euro. La Juve nell’estate 2019 lo aveva ceduto per un’operazione complessiva di circa 30 milioni, conservando un diritto di prelazione per pareggiare un’eventuale offerta ai ‘Toffees’ di un club terzo.

Sono 18 le reti stagionali firmate da Kean con la maglia del Paris Saint-Germain, ben undici in più rispetto a Mauro Icardi. L’ex Inter non sta trovando continuità a Parigi nonostante l’arrivo dell’estimatore Pochettino e può entrare nuovamente nei pensieri di Paratici in caso di rivoluzione in estate dell’attacco bianconero. Sul tavolo della trattativa potrebbe rientrare il connazionale Dybala, anche se Icardi in questo momento non ha intenzione di cambiare maglia per tornare in Serie A. Il centravanti albiceleste ha un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione fino al 2024 e, ad oggi, non sono da registrarsi contatti con la Juve malgrado il ‘debole’ di Paratici per l’ex capitano nerazzurro.

Calciomercato, da Florenzi al Papu Gomez: pronto l’assalto

Da Oltralpe, inoltre, è da monitorare con attenzione il futuro di Alessandro Florenzi. Il PSG potrebbe non riscattare il duttile laterale dalla Roma, con l’Inter pronta ad entrare in azione per portarlo alla corte dell’estimatore Conte la prossima estate. Un’operazione intorno ai 9 milioni di euro che Marotta e Ausilio stanno valutando per lo scacchiere contiano. Sempre sull’esterno, rimane nei radar dell’Inter anche Emerson Palmieri: il brasiliano è poco utilizzato al Chelsea ed è segnalato pure sul taccuino della Juventus. I bianconeri sempre a Londra drizzano le antenne su Jorginho per dare nuova linfa in regia alle alchimie di Pirlo.

Il sogno della ‘Vecchia Signora’, sempre in Premier League, si chiama però Paul Pogba: la Juve è in stretto contatto con Raiola e attende segnali da Manchester. Lamela, tornando in quel di Londra, non sarebbe solo una suggestione per il Napoli di De Laurentiis, mentre il Papu Gomez medita un ritorno in Italia. L’ex fantasista dell’Atalanta, adesso al Siviglia, intriga le milanesi (Inter in primis) senza dimenticare il Monza della coppia Berlusconi-Galliani che già a gennaio aveva provato concretamente l’affondo. I cavalli di ritorno ‘incendiano’ il mercato delle big italiane…