Calciomercato Milan, duello con la Roma per Belotti: Torino vuole 35 mln

Impegnato nella lotta per la salvezza col Torino, Belotti potrebbe partire in estate: sulle sue tracce, Milan e Roma

Mentre si avvicina a grandi passi il rinnovo per un’altra stagione di Zlatan Ibrahimovic, il Milan pensa anche al futuro. Da settimane, Andrea Belotti viene accostati ai rossoneri in vista della prossima stagione, mentre il capitano del Torino continua a segnare per portare alla salvezza matematica la squadra di Davide Nicola. Ma la prossima sessione di mercato potrebbe essere davvero quella dell’addio e i rossoneri non sono gli unici. Con ogni probabilità, le strade di Edin Dzeko e della Roma si separeranno a fine stagione, ma in ogni caso i giallorossi cercano un centravanti di livello. Il 27enne centravanti della Nazionale di Roberto Mancini, riporta il ‘Corriere dello Sport’, è un profilo che piace a Trigoria, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sembrano essersi mossi in vantaggio.

Dall’estero, attenzione alle sirene che arrivano dall’Atletico Madrid, dal Chelsea, dall’Everton di Carlo Ancelotti e dal Lione, mentre il presidente Urbano Cairo si frega le mani: la richiesta per il cartellino si aggira sui 35 milioni di euro. I giallorossi potrebbero inserire nella trattativa Diawara e/o Carles Perez.

Altro obiettivo è Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma vista l’età e le eccellenti prestazioni messe in mostra in questa stagione, la valutazione è schizzata a quota 50 milioni di euro. Una cifra davvero troppo alta per tutti, o quasi, i top club italiani. Sulle sue tracce sono segnalate società della Premier League e della Bundesliga, mentre i gigliati lavorano al prolungamento contrattuale per blindarlo a Firenze.