La Roma è a caccia del vice-Dzeko e può guardare in Liga al partner d’attacco di Ibrahimovic: Pinto lo ha ‘scoperto’ con un algoritmo

La Roma continua a programmare il futuro. In estate si assisterà verosimilmente a dei cambiamenti molti importante, a prescindere da quello che sarà l’allenatore. Se Fonseca (difficile) o un altro. In ogni caso Tiago Pinto dovrà sfoltire la rosa, possibilmente abbassare il monte ingaggi e tagliare qualche ‘ramo secco’ a livello di contratto. Vedi i vari Fazio, Jesus e Santon mentre Mirante è sempre in bilico, essendo in scadenza. Poi c’è Pau Lopez verso la cessione, ma soprattutto bisognerà sciogliere il nodo Edin Dzeko. Borja Mayoral potrebbe restare anche senza riscatto, ma il bosniaco è pronto a dire addio.

Pinto sta cercando il sostituto, il profilo è tracciato: giovane e non eccessivamente caro, che dia comunque qualche garanzia. Uno alla Vlahovic, che piace parecchio ma la Fiorentina chiede tanto. Così, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, sul tavolo del dirigente portoghese è finito il nome di Aleksander Isak. Centravanti della Real Sociedad e soprattutto partner di Ibrahimovic nella Svezia (ha segnato anche ieri), è ormai noto da qualche anno. Un classe ’99, alto 190 centimetri, che ha già segnato 12 gol in Liga. A Pinto sarebbe arrivato tramite un algoritmo, ora sta a lui capire e valutarlo. Non solo Isak: Lacazette e Icardi sono i sogni, che però dovrebbero diventare delle vere e proprie occasioni a livello economico per essere anche fattibili. Belotti è un altro che a Trigoria gradiscono parecchio, se ci fossero le condizioni è da tenere in considerazione.