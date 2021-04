Calciomercato Milan, si avvicina il rinnovo di Ibrahimovic: le cifre

Zlatan Ibrahimovic è destinato a vestire ancora la maglia del Milan: lo svedese si avvicina alla firma con i rossoneri

Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic restano le tre situazioni più importanti da risolvere, insieme a Romagnoli, in casa Milan. I tre big rossoneri sono tutti in scadenza a giugno 2021, a differenza del centrale classe ’95 che invece ha un accordo fino al 2022. Per Donnarumma e Calhanoglu la situazione è ancora di stallo, ma per entrambi la priorità resterebbe comunque quella di continuare a vestire la maglia del Milan.

Il più vicino alla firma è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, per cui è sempre più probabile la permanenza a Milanello anche nel prossimo anno. Il prolungamento per lo svedese, che è tornato anche in nazionale e subito decisivo, può essere davvero una questione di giorni. Ibra dovrebbe presto apporre la firma su un contratto da un ulteriore anno a 7/7,5 milioni di euro compresi i bonus. Quest’anno in campionato il bomber che a ottobre compirà 40 anni ha messo a segno 15 gol in 16 presenze, prima di fermarsi per qualche problema fisico. A questo punto c’è da credere che per Ibrahimovic non tarderà ad arrivare.