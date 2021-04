Il rinnovo di Kylian Mbappé con il PSG sembra lontano, per questo i parigini starebbero monitorando due campioni della Premier

Kylian Mbappé è l’eroe del Paris Saint-Germain. Dopo la tripletta al Parco dei Principi contro il Barcellona di Lionel Messi agli ottavi di finale di Champions League, il campione francese ha messo la doppia firma anche nella convincente vittoria degli uomini di Mauricio Pochettino ai quarti contro il Bayern Monaco, in Germania. Nonostante questo, però, il rinnovo con la squadra parigina ancora non arriva, e le voci di un arrivo al Real Madrid continuano a rincorrersi, tanto che il PSG si sta guardando intorno per trovare un sostituto all’altezza del campione del mondo 2018 con la Francia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Mbappé non rinnova | PSG pronto allo sgambetto alla Juve

Secondo quanto rivelano dal quotidiano spagnolo ‘El Mundo Deportivo’, il motivo del tentennamento dell’attaccante ventiduenne del PSG, Kylian Mbappé, non è dovuta tanto a una questione di contratto – lui chiede 30 milioni a stagione -, quanto alla voglia di concentrarsi esclusivamente sul campionato e sulla Champions League. In scadenza nel 2022, e con la paura di poterlo perdere a parametro zero la prossima estate, se non si dovesse trovare un accordo, l’obiettivo è quello di venderlo durante la finestra estiva di calciomercato.

Oltre a Lionel Messi, che potrebbe separarsi dal Barcellona dopo un amore lungo ventun anni, stracorteggiato dai parisien, ci sono però altri due attaccanti che la dirigenza del PSG avrebbe messo nel mirino per sostituire il campione francese. Arrivano entrambi dalla Premier League, e uno è anche uno dei sogni della Juventus in caso di partenza di Paulo Dybala.

Leonardo, quindi, starebbe pensando a Harry Kane, che potrebbe invece dire addio al Tottenham se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’attaccante della nazionale inglese, di cui è anche capitano, è valutato intorno ai 120 milioni di euro. L’alternativa, invece, potrebbe essere Mohamed Salah del Liverpool. L’egiziano, classe 1992, arrivato nel 2017 dalla Roma, potrebbe lasciare la Premier League a fine stagione per 110 milioni di euro. Insomma, tutti i soldi che potrebbero arrivare dalla vendita di Mbappé, valutato lui 180 milioni, verrebbero rinvestiti su un altro campione.