Juventus, lo spogliatoio si è compattato nel momento più duro e proprio questo potrebbe influire sul futuro di Pirlo

In quello che è stato uno (se non il) dei momenti più critici della stagione della Juventus, sono arrivate certezze e risposte. Perché dopo l’uscita dalla Champions League, il fondo si è toccato con la sconfitta contro il Benevento. E in quella pausa per le nazionali tra il ko contro la squadra di Pippo Inzaghi e il derby contro il Torino sono emersi nuovi problemi, su tutti la festa organizzata a casa di McKennie per cui sono stati puniti Dybala, Arthur e lo stesso centrocampista statunitense. Un castigo, quello impartito da Pirlo, che ha scosso lo spogliatoio e ha portato ad una riunione del gruppo squadra, con la decisione ritenuta eccessiva.

Secondo ‘La Repubblica’, la riunione si sarebbe tenuta dopo il derby, dove i giocatori si sono ricompattati. Una sorta di patto dello spogliatoio anche per risollevare le sorti del proprio allenatore. Questa compattezza è stata la risposta della squadra alla società. Pirlo ha incassato gli effetti di questa compattezza, in un periodo dove le voci sul suo futuro si facevano sempre più calde, complice anche l’incontro tra Agnelli ed Allegri.

La squadra ha dunque colto il momento difficile del proprio allenatore e ha voluto dare un segnale di compattezza ed una risposta importante, in una delle gare più complicate della stagione. La Juventus ne è dunque uscita irrobustita da questo patto, che potrebbe garantire a Pirlo la permanenza in panchina anche nella prossima stagione, ma la gara con il Napoli non dovrà rappresentare un episodio sporadico, bensì l’inizio di un nuovo percorso in questo finale di campionato. Obbligatoria dunque una risposta anche contro il Genoa nella sfida in programma oggi pomeriggio all’Allianz.