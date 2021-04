Traballa la panchina di Andrea Pirlo dopo il pareggio contro il Torino. La Champions League è a rischio e un suo esonero non può essere escluso, anche se dall’ambiente bianconero continuano a difendere l’ex centrocampista. Nel frattempo Allegri aspetta di capire dove siederà il prossimo anno

La posizione di Andrea Pirlo dopo il pareggio contro il Torino è ancora più in bilico. Il tecnico rischia davvero tanto qualora non dovesse arrivare un risultato positivo contro il Napoli, nel recupero di mercoledì. Un ulteriore ko metterebbe davvero a rischio la qualificazione in Champions League: ecco perché non è da escludere un esonero fin da subito.

Calciomercato Juventus, fiducia in Pirlo

Dall’ambiente bianconero, però, questa versione viene esclusa: la Juventus continua a difendere Pirlo, che dovrebbe essere l’allenatore dei bianconeri anche la prossima stagione. E’ chiaro che la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno e i colpi di scena non possono essere esclusi.

In mattinata è tornata con forza la voce che vorrebbe la Juventus affidarsi nuovamente a Massimiliano Allegri. Notizia che trovava forza nell’incontro di sabato sera tra il tecnico e il presidente Agnelli, che avrebbero visto il derby assieme.

Una versione, questa, che non trova conferme: i due si sarebbero incontrati, casualmente a Forte dei Marmi, e avrebbero fatto una chiacchierata da vecchi amici senza però guardare il match. Al momento, dunque, resta Pirlo in panchina ma già da giovedì tutto potrebbe accadere, con Allegri, primo nome per la panchina della Roma, che non direbbe no ad un clamoroso ritorno in bianconero.