Il nuovo stop nel derby mette la Juventus in una brutta situazione in chiave Champions League: Pirlo col Napoli si gioca tutto e Agnelli ha già incontrato il sostituto

Questa Juventus non smette di cadere ed il fondo, inizio di una risalita, non è stato ancora toccato. Nel Derby della ‘Mole’ ci si aspettava una reazione importante, dopo che l’ultima di campionato era stata la bruciante sconfitta interna contro il Benevento, e invece è arrivata una prestazione negativa. Se è vero che il gol di Cristiano Ronaldo ha permesso ai bianconeri di pareggiare il match, il Torino è apparso la squadra migliore in campo e può avere perfino qualche rammarico per la mancata vittoria. Questa Juventus sembra il leone, che ha comandata tutto e tutti negli ultimi anni, che adesso appare ferito e vulnerabile: ora la corsa degli altri è quella per banchettare con quello che ne rimane.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Juventus, Pirlo si gioca la conferma | Galosso: “Che involuzione!”

Tra i responsabili della decadenza della ‘Vecchia Signora’, oltre alla società, c’è sicuramente anche Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano, alla sua prima esperienza su una panchina, non sta riuscendo ad incidere e a dare un’identità chiara e coerente alla squadra. Ciò che è più preoccupante, però, è che con il passare del tempo non solo non sta riuscendo a limare i difetti, ma questi stanno prendendo il sopravvento. La super sfida contro il Napoli, recupero della partita d’andata, potrebbe essere decisiva per il futuro di Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Pirlo a rischio | E Agnelli vede Allegri

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus considera la partita con il Napoli l’ultima chance per Andrea Pirlo. Nonostante le conferme della dirigenza, infatti, se contro i partenopei dovesse arrivare un altro risultato negativo potrebbe esserci il ribaltone in panchina. La società piemontese inizierebbe, a ragione, ad essere preoccupata per la qualificazione alla prossima Champions League: la Juve è quinta ed il calendario dei bianconeri è quello più difficile tra le varie pretendenti. Inoltre, la dirigenza avrebbe già il nome del possibile subentrante in caso di addio immediato con Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Da Allegri a Sarri e Spalletti: Biasin sul valzer delle panchine

In caso di sconfitta col Napoli la qualificazione alla prossima Champions League si complicherebbe su livelli inverosimili. Ecco perché la dirigenza bianconera potrebbe dover ricorrere ad un intervento drastico, chiamando un fuoriclasse della panchina per portare la nave in porto nonostante le acque tempestose. Il primo nome, in questo senso, è quello di Massimiliano Allegri. Come raccontato da Calciomercato.it, sul tecnico livornese per la prossima stagione c’è anche la Roma. La Juventus, però, potrebbe anticipare la concorrenza riportandolo subito a Torino. Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, Andrea Agnelli ieri avrebbe guardato il derby a casa sua, in compagnia di Massimiliano Allegri. Un segnale indicativo per quello che potrebbe attendere i bianconeri nelle prossime settimane: il tecnico livornese sarebbe pronto a ritornare a prendersi il suo posto in società.