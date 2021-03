Le parole di Daniele Galosso, di Tuttosport, in merito al futuro di Andrea Pirlo, a CMIT TV. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto a CMIT TV, Daniele Galosso di 'Tuttosport', ha parlato della Juventus di Andrea Pirlo e del futuro dell'allenatore. Il tecnico esordiente si gioca la conferma in panchina: ecco l'analisi del giornalista e gli aggiornamenti di calciomercato.

In esclusiva alla TV ufficiale di Calciomercato.it, Galosso si è così espresso sull’ex centrocampista: “Attenuanti ce ne sarebbero anche, ma non si sta assistendo ad una evoluzione del gioco, anzi, ad un’involuzione nelle ultime settimane. Rischio esonero dopo il derby? Sarei sorpreso, la Juve da prassi difende fino all’ultimo le proprie scelte ma le prossime partite saranno determinanti per il futuro”.