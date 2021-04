Durante il match di ieri vinto contro il Barcellona è uscito per infortunio Lucas Vazquez. Guai in vista per l’esterno spagnolo

Serata magica quella di ieri per il Real Madrid che ha vinto lo scontro diretto contro il Barcellona con un seco 2-1, al termine di una partita estremamente spettacolare. I ‘blancos’ puntano quindi dritti al titolo in una sfida a distanza con i cugini dell’Atletico e lo stesso Barça che continuerà fino all’ultima giornata di campionato. La nota negativa del ‘Clasico’ arriva però dall’infermeria per l’infortunio occorso nel primo tempo a Lucas Vazquez.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Castillejo: il sostituto dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’agente annuncia il ritorno

Calciomercato Milan, guai in vista per Lucas Vazquez: KO nel clasico