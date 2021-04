Calciomercato Milan, addio Castillejo: il sostituto dalla Spagna

Conferme dalla Spagna: il Milan segue con interesse Lucas Vazquez. L’esterno ha grande mercato e in estate può davvero lasciare a zero il Real Madrid. I rossoneri sono pronti a privarsi di Castillejo

Il Milan in estate proverà ad acquistare un nuovo esterno, che possa sostituire Samu Castillejo. Il calciatore spagnolo non ha convinto e queste potrebbero essere le sue ultime settimane in rossonero: il giocatore ha una valutazione di circa 8-10 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Milan di non mettere a bilancio una minusvalenza. L’ex Villarreal piace a Siviglia e Valencia e potrebbe dunque far ritorno in patria.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Lucas Vazquez

Proprio dalla Spagna potrebbe arrivare il suo sostituto. Fichajes.net, infatti, conferma, che il Milan sta pensando seriamente di portare in Italia Lucas Vazquez. L’esterno 29enne ha un contratto con il Real Madrid in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento. La proposta a ribasso dei blancos non convince il giocatore, pronto, dunque, a cambiare aria in estate. Il Milan può essere certamente un’alternativa, soprattutto se la squadra di Stefano Pioli dovesse centrare la qualificazione in Champions League ma attenzione alla pista che può portarlo in Germania, dove piace al Bayern Monaco, on in Inghilterra, dove è seguito dall’Everton di Carlo Ancelotti. Negli ultimi giorni, il nome di Vazquez è stato accostato anche all’Inter di Antonio Conte.

Lucas Vazquez non è l’unico nome sulla lista della spesa del Milan per quanto riguarda il ruolo di esterno destro. Si continua a monitorare con attenzione, anche la situazione legata Florian Thauvin, che non ha ancora rinnovato con il Marsiglia. Sempre in Francia, non si può scartare la pista che porta ad Ikone del Lille. L’esterno francese ha una valutazione sui 25-30 milioni di euro. Una cifra non certo bassa ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero certamente favorire la trattativa.