Il Siviglia di Monchi guarda ancora in Serie A per rafforzare la propria rosa. Dopo Gomez, gli andalusi pronti a portare in Spagna Castillejo e Pulgar

Il Siviglia è pronto a pescare ancora una volta dalla Serie A per rafforzare la propria rosa. A gennaio Monchi è riuscito a strappare alla concorrenza, Gomez. Ora gli obiettivi sarebbero altri. In questi giorni vi abbiamo parlato della possibilità del club andaluso di acquistare Samu Castillejo, che in estate dovrebbe lasciare il Milan, per far spazio ad un nuovo esterno di destra. I rossoneri per il mancino spagnolo vorrebbero una cifra sugli 8-10 milioni di euro, per non mettere a bilancio una minusvalenza. L’ex Villarreal, però, piace anche al Valencia.

Castillejo non è l’unico giocatore del massimo campionato finito sul taccuino di Monchi. Il Ds del Siviglia – stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’ – vorrebbe mettere le mani su Pulgar della Fiorentina. Il centrocampista non è più un intoccabile dei viola e in estate può lasciare la Toscana e l’Italia. Al calciatore sarebbero interessati anche Betis e Atletico Madrid