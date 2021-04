Il Milan di Pioli recupera anche Alessio Romagnoli. Il difensore torna ad allenarsi in gruppo, al pari di Brahim Diaz, Leao e Mario Mandzukic

Continuano ad arrivare notizie positive per Stefano Pioli. Il Milan, che ieri ha potuto riabbracciare Brahim Diaz e Mario Mandzukic, ritrova anche Alessio Romagnoli. Il difensore italiano, al centro di diversi rumors di calciomercato, è tornato finalmente a lavorare in gruppo. Pioli deciderà solo domani se portarlo con se a Parma. Chi dovrebbe partire per l’Emilia-Romagna sono invece Brahim Diaz e Rafael Leao, che sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra, rispettivamente ieri e l’altroieri. Dovrebbe esserci, infine, anche Mario Mandzukic, chiamato a conquistare il Milan a suon di gol, per guadagnarsi il rinnovo. Non sarà facile ma ci proverà.

Per quanto riguarda la formazione, con Calabria, unico ancora out, a destra si giocano un posto Kalulu e Dalot. Il resto della difesa, davanti a Donnarumma, sarà composto da Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Bennacer e Kessie. Sulla trequarti Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers, dietro a Ibrahimovic. Si gioca una maglia da titolare anche Leao, in ballottaggio con il croato, ma attenzione alla sorpresa Hauge.