L’incontro tra Pisacane e il Milan avrebbe avuto come protagonista Danilo D’Ambrosio, ancora in scadenza di contratto a giugno

Come vi abbiamo spiegato oggi qui su Calciomercato.it, Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, non è stato a Casa Milan per proporre il capitano del Napoli. A proposito di questo incontro, ‘Rai Sport’ dà una notizia clamorosa: l’agente ha fatto visita alla dirigenza rossonera per parlare di un altro suo assistito, bensì Danilo D’Ambrosio. Il jolly campano piace molto a Stefano Pioli, il quale lo ha allenato già durante la sua breve esperienza sulla panchina interista, e ingolosirebbe molto Maldini e soci dato che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

Calciomercato Milan, D’Ambrosio verso il rinnovo con l’Inter

All’Inter dal gennaio 2014 e appena guarito dal Covid-19, secondo ‘interlive.it’ c’è in realtà già un accordo di massima tra D’Ambrosio e il club di viale della Liberazione per il prolungamento del contratto. Mancano le firme, che non è comunque poco, considerato il delicato momento che sta attraversando il club targato Suning. Capace di agire anche nei tre dietro, il classe ’88 gode della stima di Conte e quindi, a meno di clamorose sorprese, proseguirà la sua avventura in nerazzurro.