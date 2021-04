Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Milan

È vigilia di campionato per il Milan di Pioli, chiamato a ripartire dopo il pareggio interno contro la Sampdoria. Domani i rossoneri saranno di scena al 'Tardini' di Parma per confermare il secondo posto in classifica. Ecco le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa.

Pioli a CM.IT – “Considerando l’abbondanza a sinistra, oltre a Saelemaekers e Castillejo potremmo vedere qualche altra soluzione? Hauge, ad esempio, può giocare in quella posizione? Hauge rende soprattutto a sinistra, non ho voglia di mettere i giocatori in posizione ‘strane’. Credo che anche Brahim Diaz possa giocare in quel ruolo, oltre a Saelemaekers e Castillejo, ed è certamente una soluzione”.

MOMENTO – “Conta esclusivamente la partita di domani. Non mi piace il concetto per cui mancano ancora nove partite alla fine. No, manca quella di domani e dobbiamo concentrarci esclusivamente su quella. Il Parma è una squadra fisica, veloce e che gioca un calcio efficacie”.

GRUPPO – “Siamo così consapevoli delle nostre qualità, così desiderosi di far bene e di raggiungere l’obiettivo prefissato, che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni all’altezza. Abbiamo capito gli errori commessi contro la Samp e sappiamo di non doverli ripetere”.

CALABRIA E MANDZUKIC – “Davide ha fornito prestazioni di grande affidabilità e intelligenza, ed è tutto merito del suo impegno e della sua disponibilità. Spiace che sia ancora indisponibile. Sta meglio e forse dalla settimana prossima inizierà a lavorare con la squadra. Mario è un grande giocatore e un grande uomo, è stato sfortunato e a livello fisico non può essere al 100%, ma credo che ci potrà dare delle soddisfazioni da qui alla fine. È molto importante per il gruppo”.

PRESSIONI – “Le abbiamo generate noi, perché rispetto all’anno scorso siamo cresciuti tanto, abbiamo superato vari step e abbiamo alzato l’asticella. È inevitabile, quindi, che anche le pressioni aumentino. La forza mentale avuta sinora ci dovrà accompagnare fino al termine del campionato”.