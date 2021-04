Calciomercato Juventus, Zidane cambia il futuro di CR7 | Ora può restare

Dalla Spagna rivelano come Zidane avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid: il suo ritorno alla Juventus cambierebbe il destino di CR7

In questo finale di stagione la Juventus dovrà tirare le somme su molte questioni e decidere, una volta per tutte, la direzione da prendere per il futuro. Il destino di Andrea Pirlo è legato ai risultati: fondamentale è conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, condizione necessaria per ogni ragionamento sul futuro, e poi c’è la finale di Coppa Italia da vincere. Il tecnico bresciano, alla sua prima stagione in panchina, ha ritrovato Dybala per questo rush finale e con la vittoria sul Napoli ha migliorato la propria posizione.

Il rischio per Andrea Pirlo è quello di trovarsi un concorrente scomodo per la panchina della Juventus. Si tratta di Zinedine Zidane, che starebbe facendo dei ragionamenti sulla possibilità di lasciare il Real Madrid al termine della stagione. La candidatura del francese, infatti, piacerebbe molto ad Andrea Agnelli e potrebbe cambiare anche il destino di Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna rivelano che una decisione, in questo senso, sia già stata presa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Zidane pronto a lasciare il Real | E CR7 lo aspetta a Torino

Secondo quanto rivelato da ‘DiarioGol’, Zinedine Zidane avrebbe chiesto tempo al Real Madrid e starebbe pensando all’addio al termine della stagione. Confermando quanto raccontato nei giorni scorsi su queste pagine, con il francese che darebbe il suo addio alle Merengues indipendentemente dai risultati stagionali. Un’eventualità che, se si dovesse verificare, potrebbe mettere la Juventus in una posizione ‘scomoda’: quella di dover salutare Andrea Pirlo per arrivare subito a ‘Zizou’. L’ex fantasista, anche dopo la sfida di Champions con il Liverpool, ha speso parole al miele per la ‘Vecchia Signora’.

L’arrivo di Zidane sulla panchina bianconera, poi, avrebbe un impatto diretto anche sul futuro di Cristiano Ronaldo. Come vi abbiamo raccontato, infatti, la volontà di CR7 è quella di ritrovare il Real. Il portoghese si è trovato benissimo con ‘Zizou’ e ritrovarlo come allenatore a Torino farebbe cambiare la sua priorità, che diventerebbe quella di rimanere alla Juventus. Insomma, l’intreccio e le decisioni che prendere Zidane al termine della stagione potrebbe avere un impatto molto forte sulle strategie future del club di Andrea Agnelli.