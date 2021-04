Calciomercato Sampdoria, Ranieri in bilico | Ferrero ha sondato i sostituti

La Sampdoria potrebbe cambiare la guida tecnica in estate: Ferrero ha sondato anche Allegri e Sarri per il dopo Ranieri

Anche quest’anno Claudio Ranieri è riuscito a portare agevolmente la Sampdoria verso la salvezza, ma nonostante questo la sua posizione sembra essere molto in bilico. Le ambizioni di Massimo Ferrero sono più alte rispetto alla lotta alla salvezza e nei prossimi anni vorrebbe riuscire a portare il club ligure in Europa. Come raccontato su queste pagine, ci sono delle difficoltà per il rinnovo di Ranieri. Ecco perché il presidente blucerchiato starebbe valutando un cambio di guida tecnica e sarebbe pronto a salutare il tecnico romano a fine stagione. Ferrero, al riguardo, avrebbe già sondato diversi profili di alto livello per la panchina della Sampdoria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Sampdoria, addio a Ranieri | Ferrero sonda Allegri e Sarri

Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, Massimo Ferrero sarebbe pronto a dare l’addio a Claudio Ranieri ed al direttore sportivo Carlo Osti. Il presidente blucerchiato avrebbe già sondato diversi profili per la panchina della Sampdoria: tra gli altri, spiccano quelli di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri. Come raccontato a più riprese da Calciomercato.it, sui due tecnici è bagarre fra i top team di Serie A. Incassato il rifiuto dei due ex allenatori della Juventus, Ferrero avrebbe già incontrato anche Dejan Stankovic: l’ex Inter, e attuale tecnico della Stella Rossa, sembra essere un profilo molto gradito dal presidente.

Le ambizioni di Ferrero sono ormai note, ma anche lui si è consapevole delle difficoltà di arrivare ad uno tra Sarri e Allegri. Il presidente della Sampdoria, infatti, avrebbe una lunga lista di profili a cui sarebbe disposto ad affidare la panchina. Ci sarebbero già stati dei contatti con Ivan Juric, Leonardo Semplici, Vincenzo Italiano, Roberto D’Aversa, Paolo Zanetti, Rolando Maran e Luca Gotti. Inoltre sarebbero stati valutati anche i profili di Giovanni Stroppa e Fabio Liverani, senza però essere arrivati ad un contatto diretto. Quello che, a questo punto, sembra essere certo è che Claudio Ranieri sia arrivato al capolinea sulla panchina della Sampdoria.