Il matrimonio tra Claudio Ranieri e la Sampdoria potrebbe continuare, ma a mancare è l’intesa economica

Con la vittoria contro il Torino, la Sampdoria si è proiettata al decimo posto facendo un bel salto in avanti a quota 35 e passando nella parte sinistra della classifica. I blucerchiati si stanno rendendo protagonisti di una buonissima stagione, togliendosi anche qualche soddisfazione vincendo contro Inter, Lazio e Atalanta. In chiave Samp, però, si parla anche del rinnovo di mister Claudio Ranieri (è in scadenza a giugno), che dopo il match col Torino ha predicato calma: “Per me non è un problema che se ne parli: si va avanti e si cerca di far bene, poi aspettiamo cosa dice il presidente. Ci siediamo e ne parliamo. Non ho ansie, posso vivere benissimo anche senza allenare, sono sereno”.

Dipenderà tutto dalla classifica, ricordano fonti blucerchiate. Perché un eventuale balzo in avanti, potrebbe convincere il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ad adeguare l’attuale contratto di Ranieri. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it resta, infatti, il nodo economico. Da entrambe le parti c’è volontà di continuare il matrimonio e anche gli ultimi segnali vanno letti in questa direzione. Ma solo tra qualche settimana si conoscerà l’esito della vicenda. Di certo, in caso di mancato accordo tra le parti, l’allenatore romano non avrà difficoltà a trovare un’altra squadra.