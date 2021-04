Calciomercato Milan, incontro per Insigne | La situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri incontrano l’agente di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli non ha ancora rinnovato il contratto

La rete di ieri sera su rigore, la numero 15 del suo campionato e la numero 105 con la maglia del Napoli, non è servita per evitare la sconfitta per 2-1 contro la Juventus. Lorenzo Insigne intende tuttavia continuare a trascinare gli azzurri nella rincorsa ad un posto Champions che non si è esaurita contro i bianconeri, tutto ancora aperto nelle ultime nove giornate di campionato. Finale di stagione che vivrà anche dei discorsi sul suo futuro, ancora tutto da definire.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, allenatore in pole: è già stato in Campania

Calciomercato Milan, la visita del procuratore di Insigne e il rinnovo con il Napoli: le ultime

Ieri, Vincenzo Pisacane, agente dell’attaccante, si è recato a casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera. Un incontro, come riportato da ‘Sky Sport’, che è durato circa un ora e che il club milanese ha definito come una ‘visita di cortesia’. Possibile che il Milan, per ora, monitori la situazione, ancora da chiarire. Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli intende aspettare la fine del campionato per definire il rinnovo di Insigne. Squadra e società sono concentrati sul raggiungimento dell’obiettivo stagione, il giocatore e il suo entourage al momento non pressano. Insigne gradirebbe un rinnovo a vita con il Napoli, l’incognita è rappresentata dalle cifre con De Laurentiis che vorrebbe abbassare il monte ingaggi. E quello del capitano, con i 5 milioni attuali, pesa abbastanza in tal senso.