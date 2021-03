Le prestazioni di Insigne non sono passate inosservate: in Liga e Premier occhi incuriositi, il contratto con il Napoli scade nel 2022

Sono già 35 le partite stagionali di Lorenzo Insigne, arricchite da uno score di assoluto rispetto: 13 gol ed 8 assist tra le varie competizioni disputate con la maglia del Napoli. Inutile, in questa sede, attardarsi a ricordare record e classifiche all-time della storia del club azzurro scalate dal numero 24. La centralità di Insigne è tale che Gattuso, al pari di Mazzarri, Benitez, Sarri ed Ancelotti non fa altro che schierarlo ogni volta che il capitano figuri tra i convocabili. Stesso fa anche il ct della Nazionale: Roberto Mancini gli affiderà la 10 dell’Italia all’Europeo e si coccola il suo fantasista nelle prestazioni con l’azzurro del Napoli.

Ovviamente, prestazioni del genere, non passano inosservate: secondo quanto appreso da Calciomercato.it, da diverse settimane sia l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, sia lo stesso club azzurro sono a conoscenza che top club di Liga e Premier League stanno tornando ad attenzionare il talento partenopeo, partendo da una semplice consapevolezza. Dopo l’Europeo, senza rinnovo, Insigne sarà a meno di un anno dalla scadenza: ed il prezzo del cartellino, inevitabilmente, non potrà essere alto. Per seguire e interagire in DIRETTE sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Napoli, rinnovo-Insigne: possibile contratto a vita?

Dall’entourage di Insigne trapela grande serenità: ci sono spazi ampi per procedere al rinnovo con il Napoli, il capitano sente la maglia tatuata sulla pelle e se patron De Laurentiis vorrà si potrà discutere anche di un prolungamento che, di fatto, leghi tutta la carriera del classe ’91 alla società.

Si aspetta la mossa del Napoli, si attendono segnali anche se i legami sono solidi: si aspettano i prossimi appuntamenti per comprendere se ci saranno margini per immaginare una cessione o se ci sarà il rinnovo che legherà ancora Insigne al club partenopeo.